Видео: игроки «Сан-Хосе» поздравили Аскарова с первой победой за «акул» в НХЛ

26 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 7:2 одержали хозяева льда.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров одержал свою первую победу за «акул» в Национальной хоккейной лиге. После матча хоккеисты калифорнийского клуба поздравили россиянина с победой.

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Ярослав Аскаров отметился результативной передачей и стал третьим вратарём-новичком «Шаркс», набравшим очко в игре, повторив достижения Евгения Набокова (два очка — 12 марта 2001 года и 11 ноября 2000 года) и Артура Ирбе (29 ноября 1991 года).