Видео: Александр Овечкин с сыном Сергеем посетили раздевалку «Вашингтона»
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Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Миккола (Беннетт, Вераге) – 07:00 1:1 Эллер (Чикран, Лапьер) – 17:49 1:2 Чикран (Строум, Уилсон) – 41:18 (pp) 1:3 Эллер (Дюбуа, Чикран) – 58:32 1:4 Мирошниченко (Рой) – 59:37
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин с сыном Сергеем после победы клуба посетили раздевалку столичной команды.
Овечкин с сыном Сергеем посетил раздевалку «Вашингтона»
Напомним, 39-летний российский нападающий получил перелом малой берцовой кости во время матча с «Ютой». Предположительно, срок его восстановления составит от четырёх до шести недель. Россиянин является лучшим снайпером клуба в текущем сезоне. В его активе 15 шайб.
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