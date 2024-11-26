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Видео: Александр Овечкин с сыном Сергеем посетили раздевалку «Вашингтона»

Видео: Александр Овечкин с сыном Сергеем посетили раздевалку «Вашингтона»
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Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Миккола (Беннетт, Вераге) – 07:00     1:1 Эллер (Чикран, Лапьер) – 17:49     1:2 Чикран (Строум, Уилсон) – 41:18 (pp)     1:3 Эллер (Дюбуа, Чикран) – 58:32     1:4 Мирошниченко (Рой) – 59:37    

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин с сыном Сергеем после победы клуба посетили раздевалку столичной команды.

Овечкин с сыном Сергеем посетил раздевалку «Вашингтона»

Напомним, 39-летний российский нападающий получил перелом малой берцовой кости во время матча с «Ютой». Предположительно, срок его восстановления составит от четырёх до шести недель. Россиянин является лучшим снайпером клуба в текущем сезоне. В его активе 15 шайб.

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