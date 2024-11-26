Видео: Александр Овечкин с сыном Сергеем посетили раздевалку «Вашингтона»

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин с сыном Сергеем после победы клуба посетили раздевалку столичной команды.

Овечкин с сыном Сергеем посетил раздевалку «Вашингтона»

Напомним, 39-летний российский нападающий получил перелом малой берцовой кости во время матча с «Ютой». Предположительно, срок его восстановления составит от четырёх до шести недель. Россиянин является лучшим снайпером клуба в текущем сезоне. В его активе 15 шайб.