Сушинский: проблемы у «Автомобилиста» начинаются в плей-офф

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался об игре «Автомобилиста» в нынешнем сезоне КХЛ.

– Все проблемы у «Автомобилиста» начинаются в плей-офф. Екатеринбург хорошо проводит уже не первую регулярку, но у команды всегда возникают проблемы в плей-офф.

– За последнее время команда стала сильнее?

– Состав практически не поменялся, тренер тоже остался. Команда укрепилась точечно, так что стала сильнее, — приводит слова Сушинского Metaratings.

Напомним, «Автомобилист» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 39 очков после 28 игр.