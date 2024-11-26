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Сушинский: проблемы у «Автомобилиста» начинаются в плей-офф

Сушинский: проблемы у «Автомобилиста» начинаются в плей-офф
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался об игре «Автомобилиста» в нынешнем сезоне КХЛ.

– Все проблемы у «Автомобилиста» начинаются в плей-офф. Екатеринбург хорошо проводит уже не первую регулярку, но у команды всегда возникают проблемы в плей-офф.

– За последнее время команда стала сильнее?
– Состав практически не поменялся, тренер тоже остался. Команда укрепилась точечно, так что стала сильнее, — приводит слова Сушинского Metaratings.

Напомним, «Автомобилист» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 39 очков после 28 игр.

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