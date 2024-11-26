Пётр Кочетков получил сотрясение мозга после удара в голову от защитника «Каролины»

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков получил сотрясение мозга после удара в голову от защитника «ураганов» Шона Уокера. Об этом сообщает TSN.

«Некоторые ребята восстанавливаются очень быстро, некоторым требуется больше времени», — заявил главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

Напомним, на третьей минуте овертайма игры с «Коламбус Блю Джекетс» защитник Шон Уокер врезался в голову своему же голкиперу Петру Кочеткову, стараясь помешать накатывавшемуся на его ворота Заку Веренски. В итоге россиянин получил травму и не смог продолжить игру, уступив место в воротах Спенсеру Мартину.