Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пётр Кочетков получил сотрясение мозга после удара в голову от защитника «Каролины»

Пётр Кочетков получил сотрясение мозга после удара в голову от защитника «Каролины»
Комментарии

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков получил сотрясение мозга после удара в голову от защитника «ураганов» Шона Уокера. Об этом сообщает TSN.

«Некоторые ребята восстанавливаются очень быстро, некоторым требуется больше времени», — заявил главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

Напомним, на третьей минуте овертайма игры с «Коламбус Блю Джекетс» защитник Шон Уокер врезался в голову своему же голкиперу Петру Кочеткову, стараясь помешать накатывавшемуся на его ворота Заку Веренски. В итоге россиянин получил травму и не смог продолжить игру, уступив место в воротах Спенсеру Мартину.

Материалы по теме
Видео
Защитник «Каролины» въехал в голову Кочеткову в матче с «Коламбусом». Пётр покинул лёд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android