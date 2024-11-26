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Канарейкин — о поражении «Спартака»: никто не ожидал, шесть пропущенных — очень много

Канарейкин — о поражении «Спартака»: никто не ожидал, шесть пропущенных — очень много
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о домашнем поражении «Спартака» от «Торпедо» (0:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Кагарлицкий) – 03:51 (5x5)     0:2 Ларионов (Линч) – 22:27 (5x5)     0:3 Гончарук (Кагарлицкий) – 23:15 (5x5)     0:4 Свечников (Мисников) – 26:25 (5x5)     0:5 Летунов (Артамонов, Войнов) – 38:51 (5x5)     0:6 Фирстов (Летунов, Артамонов) – 50:45 (5x5)    

«Такой результат, конечно, никто не ожидал. Хотя по предыдущей игре с «Витязем» «Спартак» выглядел хуже соперника, который был предпочтительнее. Я уже говорил, что «Витязь» упустил победу в той встрече.

То, что мы увидели в матче с «Торпедо», было продолжением той игры. Шесть пропущенных – очень много, безусловно. Посмотрим, что будет с командой во время выездной серии. Здесь будет важный этап, как команда среагирует на такое поражение. Впрочем, «Спартак» уже проигрывал со счётом 0:5 «Динамо», но потом выправил положение. Сейчас жду, что в последующих играх будет дан необходимый толчок к исправлению ситуации», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

Сейчас московская команда находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ — 43 очка после 30 матчей.

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