Плющев: в НХЛ Мичкова потерпят, а потом отправят в фарм, не думаю, что он неприкосновенный

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблемах в общении между главным тренером «Филадельфии Флайерз» Джоном Тортореллой и российским нападающим Матвеем Мичковым.

«У Матвея сложноватый характер, насколько я понимаю. Он сам себе на уме, и это может плохо на нём отразиться. Делать вид, что он что-то слушает, а на самом деле не слышит, – это плохо. Он ещё не занял свою нишу, где мог бы свои права качать. Очень зря, если он этого не понимает.

Насколько тяжелее работать с игроком без знания языка? Есть хоккейный сленг. Когда тренер в процессе игры что-то объясняет, он берёт планшет и показывает. Если человек соображает в хоккейных делах, то он и без языка поймёт, что от него требуется. Вопрос в том, хочет ли это делать господин Мичков. Насколько я знаю, у него и в других российских клубах были моменты, когда он считал, что лучше всех знает в хоккее. А в НХЛ его потерпят, а потом отправят в фарм-клуб. Ему надо это знать. Не думаю, что он неприкасаемый», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Ранее Джон Торторелла рассказал о сложностях тренировочного процесса с российским нападающим Матвеем Мичковым.