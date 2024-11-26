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Болельщики «Автомобилиста» не могут купить билеты на сайте и стоят в очередях на улице

Болельщики «Автомобилиста» не могут купить билеты на сайте и стоят в очередях на улице
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Болельщики «Автомобилиста» не могут купить билеты на сайте и стоят в очередях на улице. Об этом болельщики рассказывают в официальной группе клуба из Екатеринбурга во «ВКонтакте».

Отмечается, что болельщики не могут купить билеты на ближайшие домашние матчи команды с «Авангардом» (28 ноября) и «Трактором» (30 ноября) уже более 16 часов.

«Все сообщения по поводу работы сайта мы передаём нашим коллегам — надеемся, что скоро вопрос решится и всё будет в норме», — сказано в сообщении от пресс-службы команды.

Напомним, «Автомобилист» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 39 очков после 28 игр.

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