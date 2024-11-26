Нападающий «Сибири» Сергей Дубакин переходит в «Амур» — агентство Winners

В результате обмена нападающий «Сибири» Сергей Дубакин переходит в «Амур». Об этом сообщило хоккейное агентство Winners.

24-летний Сергей Дубакин в нынешнем сезоне провёл девять матчей, в которых отдал две результативные передачи. Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 149 матчей, где забросил 22 шайбы и отдал 24 голевые передачи с показателем полезности «-2».

«Сибирь» находится на девятой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды Вадима Епанчинцева 25 очков в 28 матчах.

Ранее хоккейное агентство Winners сообщило, что новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» активно интересуется нападающим Ильёй Талалуевым.