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Нападающий «Сибири» Сергей Дубакин переходит в «Амур» — агентство Winners

Нападающий «Сибири» Сергей Дубакин переходит в «Амур» — агентство Winners
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В результате обмена нападающий «Сибири» Сергей Дубакин переходит в «Амур». Об этом сообщило хоккейное агентство Winners.

24-летний Сергей Дубакин в нынешнем сезоне провёл девять матчей, в которых отдал две результативные передачи. Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 149 матчей, где забросил 22 шайбы и отдал 24 голевые передачи с показателем полезности «-2».

«Сибирь» находится на девятой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды Вадима Епанчинцева 25 очков в 28 матчах.

Ранее хоккейное агентство Winners сообщило, что новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» активно интересуется нападающим Ильёй Талалуевым.

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