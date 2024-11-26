Чешский бывший голкипер Доминик Гашек раскритиковал возможное проведение «Вечера русского наследия» во время игры «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Отмечается, что мероприятие должно включать подарки для болельщиков, а также возможность фанатам сделать совместное фото с российским нападающим «Блю Джекетс» Кириллом Марченко. Дополнительно сообщается, что данное событие ещё не было официально подтверждено.

«НХЛ определённо сошла с ума. В дополнение к своей многолетней поддержке российской специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) они придумали новый российский проект. Лига должна выплатить Украине миллиарды долларов», — написал Гашек на своей странице в соцсети.