Форвард «Сибири» Дубакин перешёл в «Амур» в обмен на голкипера Лозебникова

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Амур» совершили обмен, в результате которого в новосибирский клуб переходит вратарь Дмитрий Лозебников, а в хабаровскую команду отправляется нападающий Сергей Дубакин. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири». Контракт сибирского клуба с вратарём подписан до конца текущего сезона.

24-летний Сергей Дубакин в нынешнем сезоне провёл девять матчей, в которых отдал две результативные передачи. Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 149 матчей, где забросил 22 шайбы и отдал 24 голевые передачи с показателем полезности «-2».

26-летний Лозебников в КХЛ дебютировал за «Амур» в сезоне-2022/2023. На его счету 38 матчей и 90,9 % отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,78.