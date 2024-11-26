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Председатель совета директоров СКА Медведев: играть на «СКА Арене» — наша мечта

Председатель совета директоров СКА Медведев: играть на «СКА Арене» — наша мечта
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о цели переехать на «СКА Арену» в будущем. Ранее в СМИ появлялась информация, что СКА может переехать на «СКА Арену» после Нового года по ходу сезона-2024/2025.

«Играть на «СКА Арене» — наша мечта. Чтобы она сбылась, надо семь раз отмерить — один переехать, раз и навсегда. Следующая примерка — Кубок Первого канала в декабре. Кроме того, есть целый комплекс технических, организационных, правовых, финансовых, коммерческих и маркетинговых вопросов, на которые надо будет найти ответы», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, летом на «СКА Арене» произошёл пожар, и руководство СКА решило провести сезон-2024/2025 в «Ледовом дворце».

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