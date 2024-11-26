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Плющев — о составе сборной России на КПК: зрителям будет на кого посмотреть

Плющев — о составе сборной России на КПК: зрителям будет на кого посмотреть
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«В составе сборной игроки как опытные, так и молодые, которые ярко себя проявили в своих клубах. Понятно, что он расширенный, но всё равно мы видим его костяк, это звёздные игроки, такие как Кузнецов, Плотников, Григоренко, так и молодые ребята, вроде Гуляева и Демидова. Зрителям будет на кого посмотреть.

Уверен, что турнир будет интересным для болельщиков и трибуны будут заполнены до отказа. Я и сам собираюсь посетить Кубок Первого канала, потому что самому очень интересно, международных матчей у нас сейчас не так много.

Состав мне понравился, есть почти все сильнейшие игроки КХЛ. Уверен, нас ждёт красивый атакующий хоккей и интересные матчи», — сказал Плющев «Чемпионату».

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