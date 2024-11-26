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Крикунов: если бы не СКА, мы бы не увидели в сборной России на КПК звёзд вроде Кузнецова

Крикунов: если бы не СКА, мы бы не увидели в сборной России на КПК звёзд вроде Кузнецова
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Да, уже видел состав, который опубликовала ФХР. Почему столько игроков СКА? Мне кажется это логичным. Всё-таки стоит признать, клубы не так охотно будут отпускать игроков, потому что раньше Евротур был для просмотра кандидатов в сборную, а сейчас мы не готовимся к чемпионатам мира.

И хорошо, что турнир проводится в Санкт-Петербурге и костяк будет состоять из местных любимцев. Это логично и правильно. Если бы не СКА, мы бы не увидели в деле Кузнецова, Плотникова, Никишина и многих других звёзд КХЛ. А так они соберут огромный стадион, да и по телевизору люди с удовольствием посмотрят. Всё-таки 90% людей у нас смотрят сборную, а не клубный хоккей. И Кубок Первого канала – напоминание нашим гражданам, что наша сборная жива, играет и побеждает. И скоро вернётся на чемпионаты мира, чтобы побеждать и там», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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