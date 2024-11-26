«Снимаю перед ним шляпу». Форвард «Вегаса» — об игре голкипера Самсонова

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Таннер Пирсон высоко оценил игру российского голкипера «рыцарей» Ильи Самсонова во встрече с «Филадельфией Флайерз».

«Самсонов совершил несколько крутых спасений. Пару последних побед мы одержали во многом благодаря нашим вратарям. Снимаю шляпу перед Самсоновым. Здорово, что мы хорошо выглядели в атаке и немного помогли Илье», — приводит слова Пирсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:4 одержали гости по буллитам.