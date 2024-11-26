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«Снимаю перед ним шляпу». Форвард «Вегаса» — об игре голкипера Самсонова

«Снимаю перед ним шляпу». Форвард «Вегаса» — об игре голкипера Самсонова
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Таннер Пирсон высоко оценил игру российского голкипера «рыцарей» Ильи Самсонова во встрече с «Филадельфией Флайерз».

«Самсонов совершил несколько крутых спасений. Пару последних побед мы одержали во многом благодаря нашим вратарям. Снимаю шляпу перед Самсоновым. Здорово, что мы хорошо выглядели в атаке и немного помогли Илье», — приводит слова Пирсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:4 одержали гости по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фрост (Ристолайнен, Типпетт) – 08:51     2:0 Кутюрье (Конечны) – 12:07     3:0 Андре (Хэтэуэй, Лотон) – 20:28     3:1 Айкел (Барбашёв) – 27:42     3:2 Барбашёв (Айкел) – 31:32     4:2 Мичков (Фрост) – 33:18     4:3 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 38:10 (pp)     4:4 Пирсон (Ханифин, Хаг) – 51:55     4:5 Айкел – 65:00    
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