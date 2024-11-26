Форвард «Юты» Макбэйн, который травмировал Овечкина, получил угрозы в интернете

На странице форварда «Юты» Джека Макбэйна в соцсети появились гневные комментарии от болельщиков. Напмоним, нападающий травмировал российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Издание NHL Review отмечает, что на странице Макбэйна участились гневные комментарии — от оскорблений до угроз физической расправы и даже смерти.

Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.