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Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт: третий матч подряд мы провели не на нашем уровне

Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт: третий матч подряд мы провели не на нашем уровне
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт после поражения от «Сент-Луис Блюз» высказался о последних матчах «синерубашечников».

«Мы должны стать лучше. Все должны стать лучше. Недостаточно хорошо то, что мы делаем. Не думаю, что есть кто-нибудь в нашей команде, кто скажет, что это было достаточно хорошо. Неважно, что вы спросите, – нам нужно становиться лучше.

Третий матч подряд мы провели не на нашем уровне, не по нашим стандартам. Это не то, над чем мы работаем, не то, что мы хотим, поэтому всем нужно стать лучше», — цитирует Лавиолетта сайт НХЛ.

Сегодня, в ночь с 25 на 26 ноября мск, на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кайлли (Какко, Джонс) – 08:47     1:1 Кайру (Шенн) – 11:45     1:2 Болдюк (Факса, Холлоуэй) – 24:30     2:2 Кайлли (Зибанеджад, Berard) – 27:20     2:3 Шенн (Перунович) – 41:12     2:4 Болдюк (Парэйко, Холлоуэй) – 48:25     2:5 Бучневич (Сундквист, Сутер) – 57:15    
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