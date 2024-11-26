В «Автомобилисте» прокомментировали трудности с продажей билетов на сайте клуба

Пресс-служба «Автомобилиста» прокомментировала трудности с продажей билетов на сайте клуба.

«У оператора билетной программы возникли технические сложности в связи с огромным количеством желающих купить билеты на матчи с «Авангардом», «Трактором» и «Спартаком». Сейчас сотрудники клуба в ручном режиме стараются вести продажи онлайн и в кассах КРК «Уралец». Очереди у касс действительно были в первой половине дня — кассы открываются в 11:00, и уже к этому времени было много людей. Продажи начались, и очередь рассеялась, после обеда на улице уже людей не было. Билеты на домашнюю серию по-прежнему доступны в кассах арены», — сказали в пресс-службе «Автомобилиста» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.