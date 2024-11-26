Экс-форварды «Ак Барса» Артём Лукоянов и Кирилл Петров покинули клуб ВХЛ «Юнисон-Москва», сообщает пресс-служба клуба. Контракты с форвардами расторгнуты по соглашению сторон.

Лукоянов провёл за «Юнисон-Москва» 26 матчей, в которых дважды поражал ворота соперника, а также оформил четыре результативные передачи, набрав шесть очков. Петров провёл 19 матчей и набрал 13 очков, забросив пять шайб и сделав восемь голевых передач.

Напомним, 35-летний Лукоянов провёл в «Ак Барсе» всю свою карьеру в КХЛ. Всего Лукоянов сыграл за казанскую команду 780 матчей, набрав 201 (90+111) очко. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. Петров — двукратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в 2008/2009 и 2009/2010 сезонах в составе казанского «Ак Барса».