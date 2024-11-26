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В пресс-службе «СКА-Арены» рассказали о подготовке к Кубку Первого канала

В пресс-службе «СКА-Арены» рассказали о подготовке к Кубку Первого канала
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В пресс-службе «СКА-Арены» рассказали о подготовке к Кубку Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

«Особой сложности при подготовке арены к турниру не было. Летом возгорание внутри самой арены было на площади 15 м², и мы заменили сгоревшую часть трибун. Больше по времени заняла замена борта, потому что мы решили переделать его целиком. У нас был медийный борт, который фактически составлял из себя сплошную световую панель, и именно в ней произошло короткое замыкание.

Это был борт итальянского производства, новейший, самый технологичный. Поэтому, чтобы исключить предпосылки повторения такой истории, целиком поменяли борт на стандартный, который есть на всех ледовых площадках. Технологически же арена давно готова к проведению мероприятий», — цитирует ТАСС пресс-службу стадиона.

Напомним, летом на «СКА Арене» произошёл пожар, и руководство СКА решило провести сезон-2024/2025 в «Ледовом дворце».

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