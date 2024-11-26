Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова: СКА — одна из сильнейших команд в России

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что считает СКА одним из сильнейших клубов в Континентальной хоккейной лиге и рассказала, что посетила матч петербургского клуба с нижегородским «Торпедо» (4:1).

«СКА — одна из сильнейших команд в России, как и «Торпедо», которые меня приглашали тоже на свой матч. Меня многие команды в целом приглашают, я люблю хоккей. Если я буду на матче «Спартака» против СКА, то, конечно, я буду поддерживать «Спартак», но сейчас поддерживала СКА. Я получила колоссальное удовольствие, со многими смогла познакомиться и получила заряд энергии», — цитирует Ефимову Metaratings.ru.

Напомним, в прошлом сезоне СКА уступил «Автомобилисту» в серии второго раунда Кубка Гагарина в пяти матчах. Петербургский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.