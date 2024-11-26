Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова: СКА — одна из сильнейших команд в России

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова: СКА — одна из сильнейших команд в России
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что считает СКА одним из сильнейших клубов в Континентальной хоккейной лиге и рассказала, что посетила матч петербургского клуба с нижегородским «Торпедо» (4:1).

«СКА — одна из сильнейших команд в России, как и «Торпедо», которые меня приглашали тоже на свой матч. Меня многие команды в целом приглашают, я люблю хоккей. Если я буду на матче «Спартака» против СКА, то, конечно, я буду поддерживать «Спартак», но сейчас поддерживала СКА. Я получила колоссальное удовольствие, со многими смогла познакомиться и получила заряд энергии», — цитирует Ефимову Metaratings.ru.

Напомним, в прошлом сезоне СКА уступил «Автомобилисту» в серии второго раунда Кубка Гагарина в пяти матчах. Петербургский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.

Материалы по теме
«У Романа Ротенберга всё получится». Алина Загитова пожелала СКА победы в Кубке Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android