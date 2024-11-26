Генменеджер «Амура» прокомментировал обмен с «Сибирью»

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Амур» Вадим Покотило прокомментировал обмен с «Сибирью», в результате которого хабаровский клуб пополнил нападающий Сергей Дубакин, а в стан новосибирской команды перешёл голкипер Дмитрий Лозебников.

«Сергей Дубакин уже выступал за нашу команду в сезоне-2022/2023, набрал 29 (14+15) очков, стал вторым в списке лучших бомбардиров команды. Да, предыдущий сезон и начало этого получились неудачными, но Сергею всего 24 года, мы знаем его потенциал. Возвращение на Дальний Восток должно стать для него необходимой встряской.

В свою очередь, прогресс Дмитрия Лозебникова за три с лишним сезона в «Амуре» шёл не теми темпами, которые мы, да и он сам, ожидали. В нынешнем сезоне он играл нестабильно, в том числе в отрезке после травмы Игоря Бобкова. У Дмитрия, безусловно, есть большой потенциал. В целом, считаем этот обмен полезным для обоих клубов», — цитирует Покотило пресс-служба хабаровского клуба.

24-летний Сергей Дубакин в нынешнем сезоне провёл девять матчей, в которых отдал две результативные передачи. Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 149 матчей, где забросил 22 шайбы и отдал 24 голевые передачи с показателем полезности «-2».