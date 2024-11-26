Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» расторгла контракт с нападающим Энтони Греко

«Лада» расторгла контракт с нападающим Энтони Греко
Аудио-версия:
Комментарии

«Лада» расторгла контракт с нападающим Энтони Греко. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, контракт с 31-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Состав «автозаводцев» Греко пополнил перед стартом текущего регулярного чемпионата КХЛ, и за 19 матчей американский нападающий успел набрать четыре очка — забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи при отрицательном показателе полезности «-5».

Напомним, в минувшем сезоне Греко играл за «Линчемпинг» в национальном чемпионате Швеции. Он набрал 15 (6+9) очков в 33 матчах регулярного чемпионата. Ранее он выступал в АХЛ и дебютировал в НХЛ, но сыграл там только два матча за разные команды — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду Пантерз». Будучи в АХЛ, он в общей сложности за 361 матч набрал 235 (109+126) очков.

Материалы по теме
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
Эксклюзив
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android