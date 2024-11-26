«Лада» расторгла контракт с нападающим Энтони Греко. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, контракт с 31-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Состав «автозаводцев» Греко пополнил перед стартом текущего регулярного чемпионата КХЛ, и за 19 матчей американский нападающий успел набрать четыре очка — забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи при отрицательном показателе полезности «-5».

Напомним, в минувшем сезоне Греко играл за «Линчемпинг» в национальном чемпионате Швеции. Он набрал 15 (6+9) очков в 33 матчах регулярного чемпионата. Ранее он выступал в АХЛ и дебютировал в НХЛ, но сыграл там только два матча за разные команды — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду Пантерз». Будучи в АХЛ, он в общей сложности за 361 матч набрал 235 (109+126) очков.