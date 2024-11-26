Капитан «Сент-Луиса» о Монтгомери: он не хочет, чтобы все играли одинаково и были роботами

Капитан «Сент-Луиса» Брэйден Шенн рассказал о работе с новым главным тренером команды Джимом Монтгомери.

«Он даёт подробный и структурированный план на матч, но в то же время позволяет своим ребятам играть в хоккей. Он хочет, чтобы его креативные ребята были креативными, хочет, чтобы его ребята, которые играют жёстко, были агрессивными — всё в рамках системы. Он не желает, чтобы все выступали одинаково и были роботами — это было его посланием.

Он весёлый парень, энергичный, но в то же время мы должны уважать его как своего босса — человека, для которого мы хотим самоотверженно играть. Мы должны создать энергию с ним», — цитирует Шенна пресс-служба клуба.

«Сент-Луис» в первом матче под руководством Монтгомери обыграл «Рейнджерс» в гостях со счётом 5:2.