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«Он от всех требует по максимуму». Протас поделился эмоциями от игры в звене с Овечкиным

«Он от всех требует по максимуму». Протас поделился эмоциями от игры в звене с Овечкиным
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Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас поделился эмоциями от игры в одном звене с нападающим Александром Овечкиным и прокомментировал травму россиянина.

«Видно, как он заряжен. Он максималист, хочет забивать в каждом моменте. Где-то он эмоционален, особенно, если не забиваешь или не отдаёшь. Понимаешь, что он от всех требует по максимуму, особенно от партнеров по звену. Это тебя держит собранным. Каждую смену нужно выкладываться. Результат есть и у команды, и у него.

Травма – это очень обидно. Думаю, что он вернётся только сильнее. Возможно, пауза пойдёт на пользу. Он ведь за всю карьеру около 30 игр только пропустил. Он с позитивом к этому относится», — цитирует Протаса «Хоккей Беларуси».

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