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«Авангард» сравнял счёт на последней минуте и обыграл «Металлург» по буллитам

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и омским «Авангардом». Победу одержали омичи со счётом 2:1 по буллитам.

На 16-й минуте матча счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев, который повторным броском поразил дальний угол ворот Никиты Серебрякова. Ассистентами выступили Андрей Козлов и Алексей Маклюков. На последней минуте основного времени «Авангард» смог сравнять счёт — дебютный гол за омский клуб в сезоне забил Наиль Якупов. «Металлург» не смог реализовать большинство в овертайме. По буллитам победу одержали омичи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» впервые с начала сентября одержал три победы кряду.