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Металлург — Авангард, результат матча 26 ноября, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Авангард» сравнял счёт на последней минуте и обыграл «Металлург» по буллитам
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и омским «Авангардом». Победу одержали омичи со счётом 2:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
1:0 Силантьев (Козлов, Маклюков) – 15:53 (5x5)     1:1 Якупов (Буше, Шарипзянов) – 59:23 (5x4)     1:2 Буше – 65:00    

На 16-й минуте матча счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев, который повторным броском поразил дальний угол ворот Никиты Серебрякова. Ассистентами выступили Андрей Козлов и Алексей Маклюков. На последней минуте основного времени «Авангард» смог сравнять счёт — дебютный гол за омский клуб в сезоне забил Наиль Якупов. «Металлург» не смог реализовать большинство в овертайме. По буллитам победу одержали омичи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» впервые с начала сентября одержал три победы кряду.

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