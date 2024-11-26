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Скончался бывший защитник и тренер «Северстали» Валентин Аньшин в возрасте 79 лет

Скончался бывший защитник и тренер «Северстали» Валентин Аньшин в возрасте 79 лет
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Скончался бывший защитник и тренер «Северстали» Валентин Аньшин в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба клуба. Валентин Ильич Аньшин выступал за череповецкий «Металлург» в 1967–1970 годах на позиции защитника. С 2000 по 2003 годы он входил в тренерский штаб «Северстали».

Аньшин является воспитанником столичного спорта. В амплуа защитника играл за СКА (Kaлинин), «Торпедо» (Ярославль), «Апатитстрой» (Апатиты), «Торпедо» (Подольск), «Днепроспецсталь» (Запорожье). Входил в тренерские и административные штабы хоккейных коллективов из Апатитов, Москвы, Саратова, Череповца. В сезоне-1978/1979 помогал Игорю Ефимовичу Дмитриеву в работе с «Ижсталью».

В текущем сезоне «Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ после 29 матчей.

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