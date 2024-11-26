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«Он думает, что он председатель земного шара?» Губерниев — о критике Гашека

«Он думает, что он председатель земного шара?» Губерниев — о критике Гашека
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на критику Доминика Гашека инициативы клуба НХЛ «Коламбуса» провести «Вечер русского наследия». Отмечается, что мероприятие должно включать подарки для болельщиков, а также возможность фанатам сделать совместное фото с российским нападающим «Блю Джекетс» Кириллом Марченко.

«Какое вообще отношение имеет гражданин Чехии к тому, что происходит в американском «Коламбусе»? Ему должен главврач Маргулис телевизор уже отключить. Обидно за великого спортсмена, потому что там уже чувство величия переходит в маразм. Он думает, что он председатель земного шара, что ли? Надо поспокойнее быть.

Я очень надеюсь, что все деньги, которые он заработал в «проклятой» России, направил на благотворительность. Из него политик как из дерьма граната. Великий был спортсмен, но по факту сейчас смешной», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

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