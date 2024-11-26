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Депутат РФ о словах Гретцки про Овечкина: вот, как должны вести себя величайшие спортсмены

Депутат РФ о словах Гретцки про Овечкина: вот, как должны вести себя величайшие спортсмены
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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв отреагировал на высказанную Домиником Гашеком критику инициативы клуба НХЛ «Коламбус» провести «Вечер русского наследия» и привёл в пример слова легендарного Уэйна Гретцки о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине. Канадец заявил, что первым пожмёт руку Александру, когда россиянин побьёт его рекорд по голам в НХЛ.

«Ему нужно внимательно изучать высказывания других величайших спортсменов, которые реально отделяют спорт от политики. Недавно читал высказывание Уэйна Гретцки, который заявил, что хочет быть первым, кто пожмёт руку Александру Овечкину после покорения его рекорда. То есть, легендарный канадец, который может лишиться вроде бы вечного достижения, выражает огромное уважение русскому парню. Вот это прекрасный пример того, как должны вести себя величайшие люди и спортсмены. Гашеку надо поучиться у Гретцки», – цитирует Свищёва «ВсеПроСпорт».

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