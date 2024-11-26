Агент Лихачёва: ищем компромисс с «Локомотивом», со стороны клубов КХЛ есть интерес

Представитель агентства WINNERS Александр Черных рассказал о ситуации вокруг нападающего «Локомотива» Ярослава Лихачёва и заявил, что ищет варианты обмена игрока из ярославского клуба.

«Написали, что Лихачёв переходит в «Куньлунь», но это не соответствует действительности. Хотя со стороны этого клуба и многих других есть интерес. Мы знаем, что они обращаются напрямую в «Локомотив». Потому что Ярослав не играет и, видимо, не подходит на ту роль, в которой его видит тренер. Но если у команды есть результат, значит, Игорь Никитин делает всё правильно.

Мы представляем интересы игрока и хотим, чтобы он развивался, поэтому постараемся найти какой-то компромисс. Ищем варианты, чтобы Ярослав на выгодных условиях для «Локомотива» перешёл в другой клуб или был отдан в аренду», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний нападающий провёл 14 матчей и отметился лишь одной результативной передачей. Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвергал критике самоотдачу Лихачёва и отмечал его нестабильную игру.