Московское «Динамо» нанесло «Локомотиву» второе подряд сухое поражение в КХЛ
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5) 2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5) 3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)
На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Джордан Уил, которому ассистировали Кирилл Готовец и Бреннан Менелл. Вторую шайбу хозяева забросили в начале второго периода — отличился Дмитрий Рашевский с передач Артёма Михеева и Макса Комтуа. Через несколько минут третью шайбу хозяев забросил Артём Швец-Роговой с передач Артёма Сергеева и Максима Джиошвили. Голкипер «Динамо» Хантер Миска оформил «сухарь».
Отметим, что «Локомотив» проиграл второй матч кряду, не забив ни одного гола.
Комментарии
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