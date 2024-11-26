Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо — Локомотив, результат матча 26 ноября, счет 3:0, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» нанесло «Локомотиву» второе подряд сухое поражение в КХЛ
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5)     2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5)     3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)    

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Джордан Уил, которому ассистировали Кирилл Готовец и Бреннан Менелл. Вторую шайбу хозяева забросили в начале второго периода — отличился Дмитрий Рашевский с передач Артёма Михеева и Макса Комтуа. Через несколько минут третью шайбу хозяев забросил Артём Швец-Роговой с передач Артёма Сергеева и Максима Джиошвили. Голкипер «Динамо» Хантер Миска оформил «сухарь».

Отметим, что «Локомотив» проиграл второй матч кряду, не забив ни одного гола.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android