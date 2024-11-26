Московское «Динамо» нанесло «Локомотиву» второе подряд сухое поражение в КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:0.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Джордан Уил, которому ассистировали Кирилл Готовец и Бреннан Менелл. Вторую шайбу хозяева забросили в начале второго периода — отличился Дмитрий Рашевский с передач Артёма Михеева и Макса Комтуа. Через несколько минут третью шайбу хозяев забросил Артём Швец-Роговой с передач Артёма Сергеева и Максима Джиошвили. Голкипер «Динамо» Хантер Миска оформил «сухарь».

Отметим, что «Локомотив» проиграл второй матч кряду, не забив ни одного гола.