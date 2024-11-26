Гол Кадейкина в овертайме принёс «Трактору» гостевую победу в матче с минским «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.
На 12-й минуте голом в большинстве счёт открыл форвард «Трактора» Максим Шабанов, которому ассистировали Сергей Телегин и Семён Дер-Аргучинцев. В начале второго периода хозяева сравняли счёт — отличился Джош Брук. Дилан Сикура вновь вывел челябинцев вперёд. Однако уже через несколько минут «Динамо» сравняло счёт благодаря голу Александра Волкова с передачи Вадима Шипачёва. В середине третьего периода Александр Кадейкин в третий раз за встречу вывел гостей вперёд. В концовке основного времени при игре с пустыми воротами Волков оформил дубль и перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу праздновали гости благодаря второй шайбе Кадейкина в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд.
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