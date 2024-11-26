Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска записал на свой счёт первый «сухой» матч в КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:0.

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска записал на свой счёт первый «сухой» матч в КХЛ. Американский голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам. Миска пополнил состав бело-голубых в межсезонье. Ранее голкипер выступал в АХЛ и имел небольшой опыт игры в НХЛ.

«Динамо» одержало шестую победу подряд и поднялось на третье место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.