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В КХЛ прокомментировали трудности «Автомобилиста» с продажей билетов на сайте клуба

В КХЛ прокомментировали трудности «Автомобилиста» с продажей билетов на сайте клуба
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В КХЛ прокомментировали трудности «Автомобилиста» с продажей билетов на сайте клуба. Болельщики «Автомобилиста» сегодня не смогли купить билеты на сайте и стояли в очередях в кассу на улице.

«Автомобилист» проинформировал Лигу о сложившейся ситуации с реализацией билетов на домашние матчи – у билетного оператора возникли технические проблемы при организации онлайн-продаж из-за большого количества желающих приобрести билеты на матчи домашней серии. Клуб и подрядчик совместно работают над решением проблемы, организована продажа билетов в кассах КРК «Уралец». В настоящий момент система продажи онлайн-билетов работает», — сказали в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

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