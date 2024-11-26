В КХЛ прокомментировали трудности «Автомобилиста» с продажей билетов на сайте клуба. Болельщики «Автомобилиста» сегодня не смогли купить билеты на сайте и стояли в очередях в кассу на улице.

«Автомобилист» проинформировал Лигу о сложившейся ситуации с реализацией билетов на домашние матчи – у билетного оператора возникли технические проблемы при организации онлайн-продаж из-за большого количества желающих приобрести билеты на матчи домашней серии. Клуб и подрядчик совместно работают над решением проблемы, организована продажа билетов в кассах КРК «Уралец». В настоящий момент система продажи онлайн-билетов работает», — сказали в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.