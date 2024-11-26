«Локомотив» впервые в текущем сезоне проиграл два матча подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:0.

«Локомотив» впервые в текущем сезоне потерпел два поражения кряду. В предыдущем матче ярославский клуб уступил со счётом 0:3 нижегородскому «Торпедо». В следующем матче «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором». Игра пройдёт 28 ноября на домашней площадке ярославского клуба.

«Локомотив» продолжает возглавлять свобдную таблицу Континентальной хоккейной лиги, набрав 52 очка в 32 матчах.