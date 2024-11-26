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«Локомотив» впервые в текущем сезоне проиграл два матча подряд

«Локомотив» впервые в текущем сезоне проиграл два матча подряд
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5)     2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5)     3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)    

«Локомотив» впервые в текущем сезоне потерпел два поражения кряду. В предыдущем матче ярославский клуб уступил со счётом 0:3 нижегородскому «Торпедо». В следующем матче «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором». Игра пройдёт 28 ноября на домашней площадке ярославского клуба.

«Локомотив» продолжает возглавлять свобдную таблицу Континентальной хоккейной лиги, набрав 52 очка в 32 матчах.

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