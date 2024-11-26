Кадейкин оформил шестой дубль и догнал Барака в списке лучших снайперов в текущем сезоне
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 11:03 (5x4) 1:1 Брук (Горбунов, Шипачёв) – 24:22 (5x5) 1:2 Сикура (Дер-Аргучинцев, Николаев) – 34:06 (5x5) 2:2 Волков (Шипачёв) – 37:50 (5x4) 2:3 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 44:59 (5x5) 3:3 Волков (Шипачёв, Лайл) – 58:18 (5x5) 3:4 Кадейкин (Шабанов) – 61:43 (3x3)
Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин забросил третью шайбу челябинцев в основное время матча, а также стал автором победного гола в овертайме. Таким образом, Кадейкин оформил свой шестой дубль в текущем сезоне. Александр догнал форварда «Витязя» Дерека Барака в списке лучших снайперов КХЛ. У обоих нападающих по 15 голов.
На счету 31-летнего нападающего в текущем сезоне 23 очка в 30 матчах. Кадейкин забросил 15 шайб и отдал восемь результативных передач.
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