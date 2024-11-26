Кадейкин оформил шестой дубль и догнал Барака в списке лучших снайперов в текущем сезоне

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин забросил третью шайбу челябинцев в основное время матча, а также стал автором победного гола в овертайме. Таким образом, Кадейкин оформил свой шестой дубль в текущем сезоне. Александр догнал форварда «Витязя» Дерека Барака в списке лучших снайперов КХЛ. У обоих нападающих по 15 голов.

На счету 31-летнего нападающего в текущем сезоне 23 очка в 30 матчах. Кадейкин забросил 15 шайб и отдал восемь результативных передач.