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У Кадейкина 15 голов в 30 матчах — это личный рекорд результативности форварда в КХЛ

У Кадейкина 15 голов в 30 матчах — это личный рекорд результативности форварда в КХЛ
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 11:03 (5x4)     1:1 Брук (Горбунов, Шипачёв) – 24:22 (5x5)     1:2 Сикура (Дер-Аргучинцев, Николаев) – 34:06 (5x5)     2:2 Волков (Шипачёв) – 37:50 (5x4)     2:3 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 44:59 (5x5)     3:3 Волков (Шипачёв, Лайл) – 58:18 (5x5)     3:4 Кадейкин (Шабанов) – 61:43 (3x3)    

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оформил свой шестой дубль в текущем сезоне. Форвард довёл количество своих голов в текущем сезоне до 15 и сравнялся с лучшим снайпером чемпионата форвардом «Витязя» Дереком Бараком.

Таким образом, Кадейкин установил личный рекорд результативности за сезон в КХЛ. Ранее лучшим результатом 31-летнего нападающего были 13 шайб, заброшенные в сезонах-2020/2021 и 2022/2023 в составе «Салавата Юлаева».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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