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У Кадейкина 15 голов в 30 матчах — это личный рекорд результативности форварда в КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оформил свой шестой дубль в текущем сезоне. Форвард довёл количество своих голов в текущем сезоне до 15 и сравнялся с лучшим снайпером чемпионата форвардом «Витязя» Дереком Бараком.

Таким образом, Кадейкин установил личный рекорд результативности за сезон в КХЛ. Ранее лучшим результатом 31-летнего нападающего были 13 шайб, заброшенные в сезонах-2020/2021 и 2022/2023 в составе «Салавата Юлаева».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.