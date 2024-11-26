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Игорь Никитин объяснил причины второго подряд сухого поражения «Локомотива»

Игорь Никитин объяснил причины второго подряд сухого поражения «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотив» Игорь Никитин объяснил причины второго подряд сухого поражения ярославцев в матче с московским «Динамо» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5)     2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5)     3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)    

— Неудачная по счёту игра для нас. Позитив в том, что парни сражались до конца, не остановились.

— Что произошло с атакой «Локомотива»? Второй подряд матч на «ноль» в нападении.
— Мне кажется, парням не хватает эмоций. Делаем всё предсказуемо для вратарей — как для Бочарова, так и для Миски.

— Когда «Локомотив» открывает счёт, отыграться против вас практически нереально. Но не считаете ли вы, что существует обратная проблема — сам «Локомотив» с огромным трудом может отыграться?
— Так вы назовите команды, которые не испытывают проблем, отыгрываясь в счёте. Мне кажется, что у всех команд такие проблемы.

— Но вы всё-таки лидер чемпионата. С «Локомотива» иной спрос. Вы сами подняли планку, забравшись на первое место в таблице.
— Как я уже говорил — как бы высоко ты ни поднимался, главное не отрываться от коллектива. Следуем этой народной мудрости, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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