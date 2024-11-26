Никитин: не видим проблемы в том, что «Локомотив» не может забить. Есть выгорание

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что его особо не волнует тот факт, что игроки ярославской команды не могут забить гол во втором матче кряду.
— Не было ли мысли заменить Исаева после третьей пропущенной шайбы, чтобы дать команде эмоциональный толчок?
— Не было. Даня заслужил своей игрой. Скажем так, нам не надо было встряхивать команду, потому что она не спала. Московское «Динамо» очень хорошо реализовало сегодня свои моменты.
— Насколько ожидали увидеть в воротах «Динамо» Хантера Миску, а не Максима Моторыгина?
— Мы готовились к команде «Динамо». Готовиться к вратарю соперника в регулярном чемпионате — бессмысленное дело.
— Почему не заменили вратаря на шестого полевого игрока, имея большинство в конце матча? Так бы могли повысить свои шансы забить и прервать безголевую серию.
— Просто мы не видим проблемы в том, что не можем забить. Забили гол, и всё — понеслось? Да нет, конечно. Мы видим проблему, что есть определённое выгорание. Здесь очень простая точка роста для парней. Уметь в таком состоянии играть, забивать и побеждать, не делая глупостей. Скажем так, нам не нужно бросаться в омут, что надо забить. Вы же видели, что у нас было достаточно моментов. Мы верим в своих ребят, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.