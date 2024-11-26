Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин: не видим проблемы в том, что «Локомотив» не может забить. Есть выгорание

Никитин: не видим проблемы в том, что «Локомотив» не может забить. Есть выгорание
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что его особо не волнует тот факт, что игроки ярославской команды не могут забить гол во втором матче кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5)     2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5)     3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)    

— Не было ли мысли заменить Исаева после третьей пропущенной шайбы, чтобы дать команде эмоциональный толчок?
— Не было. Даня заслужил своей игрой. Скажем так, нам не надо было встряхивать команду, потому что она не спала. Московское «Динамо» очень хорошо реализовало сегодня свои моменты.

— Насколько ожидали увидеть в воротах «Динамо» Хантера Миску, а не Максима Моторыгина?
— Мы готовились к команде «Динамо». Готовиться к вратарю соперника в регулярном чемпионате — бессмысленное дело.

— Почему не заменили вратаря на шестого полевого игрока, имея большинство в конце матча? Так бы могли повысить свои шансы забить и прервать безголевую серию.
— Просто мы не видим проблемы в том, что не можем забить. Забили гол, и всё — понеслось? Да нет, конечно. Мы видим проблему, что есть определённое выгорание. Здесь очень простая точка роста для парней. Уметь в таком состоянии играть, забивать и побеждать, не делая глупостей. Скажем так, нам не нужно бросаться в омут, что надо забить. Вы же видели, что у нас было достаточно моментов. Мы верим в своих ребят, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» нанесло «Локомотиву» второе подряд сухое поражение в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android