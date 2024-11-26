Алексей Кудашов разобрал победу московского «Динамо» над лидером чемпионата КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подробно разобрал победу в матче с ярославским «Локомотивом» (3:0).

«Получилась интересная игра. Пришлось и обороняться, и атаковать. Сыграли довольно хорошо, потому что знали, чего ожидать. Что говорить: соперник – мощная команда, наш лидер. Но подготовились и правильно сыграли. В обороне вроде сыграли надёжно несмотря на то, что «Локомотив» в первом периоде владел явным преимуществом. Они пытались подавить нас, но в нужный момент забили в контратаке, а потом потихонечку выправили игру. Дальше создали хорошие моменты, которые мы реализовали.

Мы больше сегодня блокировали, потому что соперник больше бросал. С «Локомотивом» вообще есть опасность во всём – и проиграть, и травму получить, потому что они сильно и быстро бросают. На самом деле, когда соперник больше атакует, то приходится обороняться и вставать на линию броска, помогать вратарю. Это совершенно нормально, но вопрос в том, как вставать. Тут тоже есть нюансы. Но опасность получения травмы есть большая. Вообще мы хотели играть первым номером, но не всё получается – тут не всё зависит от нас.

— В плане эффективности атак напомнил ли вам сегодняшний матч встречу в Челябинске, когда также удавалось забивать в очень нужные моменты, не делая много бросков по воротам?

— Знаете, я вам могу привести очень много разной статистики. У нас в лиге есть такие команды, которые всегда бросают меньше соперников, а есть те, кто всегда больше бросает. Разные немного стили. Ясно, что «Локомотив» сегодня очень хорошо начал игру. Они были настроены и много бросали. Но в любой игре есть ситуации, когда надо обороняться, а потом всё выправляется, потому что игра не бывает однобокой. На моменте надо пообороняться, а потом использовать свои моменты. Сегодня ситуация заставила играть.

— В первом периоде, показалось, что испытали огромные проблемы с выходом из зоны, передерживая шайбу и стараясь найти лучшее продолжение, что давало сопернику шансы идти в прессинг. Вы сделали акцент на этом в перерыве, чтобы исправить ситуацию?

— (смеётся). Вы уже даже знаете всю мою работу. Было такое. И были практически те же указания, о которых вы сейчас сказали», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.