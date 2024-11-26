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Алексей Кудашов разобрал победу московского «Динамо» над лидером чемпионата КХЛ

Алексей Кудашов разобрал победу московского «Динамо» над лидером чемпионата КХЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подробно разобрал победу в матче с ярославским «Локомотивом» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5)     2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5)     3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)    

«Получилась интересная игра. Пришлось и обороняться, и атаковать. Сыграли довольно хорошо, потому что знали, чего ожидать. Что говорить: соперник – мощная команда, наш лидер. Но подготовились и правильно сыграли. В обороне вроде сыграли надёжно несмотря на то, что «Локомотив» в первом периоде владел явным преимуществом. Они пытались подавить нас, но в нужный момент забили в контратаке, а потом потихонечку выправили игру. Дальше создали хорошие моменты, которые мы реализовали.

Мы больше сегодня блокировали, потому что соперник больше бросал. С «Локомотивом» вообще есть опасность во всём – и проиграть, и травму получить, потому что они сильно и быстро бросают. На самом деле, когда соперник больше атакует, то приходится обороняться и вставать на линию броска, помогать вратарю. Это совершенно нормально, но вопрос в том, как вставать. Тут тоже есть нюансы. Но опасность получения травмы есть большая. Вообще мы хотели играть первым номером, но не всё получается – тут не всё зависит от нас.

— В плане эффективности атак напомнил ли вам сегодняшний матч встречу в Челябинске, когда также удавалось забивать в очень нужные моменты, не делая много бросков по воротам?
— Знаете, я вам могу привести очень много разной статистики. У нас в лиге есть такие команды, которые всегда бросают меньше соперников, а есть те, кто всегда больше бросает. Разные немного стили. Ясно, что «Локомотив» сегодня очень хорошо начал игру. Они были настроены и много бросали. Но в любой игре есть ситуации, когда надо обороняться, а потом всё выправляется, потому что игра не бывает однобокой. На моменте надо пообороняться, а потом использовать свои моменты. Сегодня ситуация заставила играть.

— В первом периоде, показалось, что испытали огромные проблемы с выходом из зоны, передерживая шайбу и стараясь найти лучшее продолжение, что давало сопернику шансы идти в прессинг. Вы сделали акцент на этом в перерыве, чтобы исправить ситуацию?
(смеётся). Вы уже даже знаете всю мою работу. Было такое. И были практически те же указания, о которых вы сейчас сказали», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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