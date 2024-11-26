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Нападающий «Нью-Джерси» Тимо Майер дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо

Нападающий «Нью-Джерси» Тимо Майер дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо
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Нападающий «Нью-Джерси» Тимо Майер дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо форварда «Нэшвилла» Закари Л'Эрё в прошедшей встрече с «Предаторз» (5:2). Инцидент произошёл в середине третьего периода, Майер получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг – 05:08     1:1 Хаула (Ковачевич, Мерсер) – 11:29     2:1 Хишир (Майер, Хьюз) – 23:52     3:1 Хишир – 30:01 (pp)     4:1 Хишир (Ноэсен) – 36:57     4:2 Л'Эрё (Йози) – 47:39     5:2 Даулинг (Ковачевич, Диллон) – 57:25    

Согласно условиям коллективного договора и исходя из его средней годовой зарплаты, Майер потеряет $ 45,83 тыс. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Майер провёл 24 матча, в которых набрал 15 очков — забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач.

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