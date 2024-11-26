Нападающий «Нью-Джерси» Тимо Майер дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо

Нападающий «Нью-Джерси» Тимо Майер дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо форварда «Нэшвилла» Закари Л'Эрё в прошедшей встрече с «Предаторз» (5:2). Инцидент произошёл в середине третьего периода, Майер получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

Согласно условиям коллективного договора и исходя из его средней годовой зарплаты, Майер потеряет $ 45,83 тыс. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Майер провёл 24 матча, в которых набрал 15 очков — забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач.