Рашевский – о словах генменеджера «Динамо»: я пустил всё на самотёк. Пытаюсь исправиться

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский заявил, что прислушался к словам генменеджера бело-голубых Алексея Сопина о необходимости улучшить игру в обороне.

— После непростой лично для тебя поездки по урало-сибирскому региону, где ты провёл три подряд матча в запасе, спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин сказал, что тебе нужно добавлять при игре в обороне. Как ты отнёсся к этим словам? Пересмотрел ли ты как-то подход к игре?

— Я согласен, что не только мне, но и всем, нужно улучшать игру в обороне. Единственное, я понял, что мне нужно добавлять. Мне надо тренироваться и стараться. Если быть откровенным, то я немного расслабился. В начале сезона у меня не пошла игра – и я как-то пустил всё на самотёк. Но последний месяц усердно работаю, пытаюсь исправиться и улучшить свою игру.

— После возвращения в состав ты сыграл с «Сибирью», и там был момент, когда в одной смене дважды подряд удалось заблокировать броски соперника. Сейчас ключевое – это повысить цельность своей игры и стать более разносторонним хоккеистом?

— Знаете, когда не играешь два-три матча, тогда начинаешь безумно скучать по хоккею. Следующий матч, когда тебя выпускают на лёд, проводить с двойным настроем и максимальным желанием. Думаю, что этот урок на меня подействовал. Теперь выхожу на каждый матч и чувствую, что у меня горят глаза. Мне хочется играть и помогать команде. Думаю, что у многих хоккеистов бывают такие периоды в карьере, когда не идёт шайба и не идёт игра, но кому-то, как мне, такой урок может помочь», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.