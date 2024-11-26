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«Буду тянуться за Шипачёвым». Рашевский – о погоне за клубным рекордом «Динамо» в КХЛ

«Буду тянуться за Шипачёвым». Рашевский – о погоне за клубным рекордом «Динамо» в КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал погоню за клубным рекордом по голам, принадлежащему Вадиму Шипачёву. На счету Рашевского 77 голов за «Динамо», Шипачёв возглавляет список снайперов бело-голубых с 90 голами.

«Мне есть куда стремиться. Это не первостепенная задача. Главное – это выиграть Кубок в этом сезоне. Но всё равно приятно, если моя фамилия будет мелькать в истории московского «Динамо», появляться где-то на сайте, в программках. Конечно, приятно. Но ещё есть Вадим Шипачёв. Буду тянуться за ним», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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