Сергей Звягин оценил игру новичков «Авангарда» в победном матче с «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру новичков команды в победном матче с магнитогорским «Металлургом» (2:1 Б).

«Меркли и Воронков сыграли хорошо. Егор провёл чуть меньше времени, но действовал надёжно. Райан показал, как он обращается с шайбой, как умеет находить тонкий пас. Его качество технического исполнения на хорошем уровне. Никита Серебряков хорошо вошёл, помог команде. Но хочу напомнить, что первую победу в этой серии мы одержали с Павлом Хомченко в воротах. Мы уверен в каждом из наших вратарей. Будем решать, кто выйдет в следующей игре. Никита выполняет свою работу хорошо», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.