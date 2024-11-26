Сергей Звягин оценил игру новичков «Авангарда» в победном матче с «Металлургом»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру новичков команды в победном матче с магнитогорским «Металлургом» (2:1 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
1:0 Силантьев (Козлов, Маклюков) – 15:53 (5x5) 1:1 Якупов (Буше, Шарипзянов) – 59:23 (5x4) 1:2 Буше – 65:00
«Меркли и Воронков сыграли хорошо. Егор провёл чуть меньше времени, но действовал надёжно. Райан показал, как он обращается с шайбой, как умеет находить тонкий пас. Его качество технического исполнения на хорошем уровне. Никита Серебряков хорошо вошёл, помог команде. Но хочу напомнить, что первую победу в этой серии мы одержали с Павлом Хомченко в воротах. Мы уверен в каждом из наших вратарей. Будем решать, кто выйдет в следующей игре. Никита выполняет свою работу хорошо», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
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