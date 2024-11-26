Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Имея столько моментов, забивать один гол». Разин назвал причины поражения от «Авангарда»

«Имея столько моментов, забивать один гол». Разин назвал причины поражения от «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал причины поражения от «Авангарда» (1:2 Б). Магнитогорская команда пропустила гол на последней минуте основного времени матча и уступила по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
1:0 Силантьев (Козлов, Маклюков) – 15:53 (5x5)     1:1 Якупов (Буше, Шарипзянов) – 59:23 (5x4)     1:2 Буше – 65:00    

«Мы хорошо играли, владели инициативой, практически не давали шансов сопернику. Реализация страдает. Имея столько моментов, забивать один гол — конечно, мало. Но мы могли выиграть и с одним голом. К сожалению, удаление в конце матча повлияло на исход. Мы бьём буллиты на тренировках. Сегодня исполняли те ребята, которые реализовывали их в наших импровизированных буллитах. Сегодня у нас было всего одно большинство. К сожалению, некоторые ребята играют хуже, чем в прошлом сезоне. Козыри того же Саши Петунина на пятаке нивелируются тем, что партнеры не доводят шайбу до него», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» сравнял счёт на последней минуте и обыграл «Металлург» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android