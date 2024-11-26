«Имея столько моментов, забивать один гол». Разин назвал причины поражения от «Авангарда»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал причины поражения от «Авангарда» (1:2 Б). Магнитогорская команда пропустила гол на последней минуте основного времени матча и уступила по буллитам.

«Мы хорошо играли, владели инициативой, практически не давали шансов сопернику. Реализация страдает. Имея столько моментов, забивать один гол — конечно, мало. Но мы могли выиграть и с одним голом. К сожалению, удаление в конце матча повлияло на исход. Мы бьём буллиты на тренировках. Сегодня исполняли те ребята, которые реализовывали их в наших импровизированных буллитах. Сегодня у нас было всего одно большинство. К сожалению, некоторые ребята играют хуже, чем в прошлом сезоне. Козыри того же Саши Петунина на пятаке нивелируются тем, что партнеры не доводят шайбу до него», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.