Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергеев – о 3:0 в матче с «Локомотивом»: «Динамо» пришлось пережить первый период

Сергеев – о 3:0 в матче с «Локомотивом»: «Динамо» пришлось пережить первый период
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал победу в матче с ярославским «Локомотивом» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5)     2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5)     3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)    

«Если не брать первый период, то с натяжкой можно сказать, что провели близкий к идеальному матч. Ожидали, что они хорошо начнут матч, так как проиграли последнюю встречу. Мы и сами хотели начать в таком же стиле, но как вы правильно подметили, нам пришлось пережить первый период.

Дальше уже игра выровнялась и сложилась в нашу пользу. В конце матча хотелось сыграть на «ноль». Когда игра вот так складывается для твоего вратаря, его надо поддержать и помочь ему. Поэтому в голове действительно были такие мысли.

— Насколько лично тебе пришлось тяжело, учитывая, что пропустил последние матчи из-за повреждения, и возвращение пришлось на матч с лидером регулярного чемпионата КХЛ?
— Объективно, в первом периоде мне было тяжело, потому что они играют активно, создают хорошее давление, сразу садятся. Поэтому в первом периоде пришлось тяжеловато.

— Ощущаешь ли личный прогресс в сравнении со стартом сезона, который, наверное, сложно занести в актив? По крайней мере, так казалось со стороны.
— Да я согласен. Действительно было не очень. Сейчас, конечно, уже получается лучше. Работаю и стараюсь добавлять и прогрессировать», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» нанесло «Локомотиву» второе подряд сухое поражение в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android