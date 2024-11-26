Сергеев – о 3:0 в матче с «Локомотивом»: «Динамо» пришлось пережить первый период

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал победу в матче с ярославским «Локомотивом» (3:0).

«Если не брать первый период, то с натяжкой можно сказать, что провели близкий к идеальному матч. Ожидали, что они хорошо начнут матч, так как проиграли последнюю встречу. Мы и сами хотели начать в таком же стиле, но как вы правильно подметили, нам пришлось пережить первый период.

Дальше уже игра выровнялась и сложилась в нашу пользу. В конце матча хотелось сыграть на «ноль». Когда игра вот так складывается для твоего вратаря, его надо поддержать и помочь ему. Поэтому в голове действительно были такие мысли.

— Насколько лично тебе пришлось тяжело, учитывая, что пропустил последние матчи из-за повреждения, и возвращение пришлось на матч с лидером регулярного чемпионата КХЛ?

— Объективно, в первом периоде мне было тяжело, потому что они играют активно, создают хорошее давление, сразу садятся. Поэтому в первом периоде пришлось тяжеловато.

— Ощущаешь ли личный прогресс в сравнении со стартом сезона, который, наверное, сложно занести в актив? По крайней мере, так казалось со стороны.

— Да я согласен. Действительно было не очень. Сейчас, конечно, уже получается лучше. Работаю и стараюсь добавлять и прогрессировать», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.