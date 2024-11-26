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Защитник «Металлурга» — о 1:2 от «Авангарда»: игра кость в кость, никто никому не уступал

Защитник «Металлурга» — о 1:2 от «Авангарда»: игра кость в кость, никто никому не уступал
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Защитник «Металлурга» Данила Паливко оценил поражение от «Авангарда» (1:2 Б) и прокомментировал свой незабитый послематчевый буллит.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
1:0 Силантьев (Козлов, Маклюков) – 15:53 (5x5)     1:1 Якупов (Буше, Шарипзянов) – 59:23 (5x4)     1:2 Буше – 65:00    

«Игра кость в кость, никто никому не уступал. Мы играли хорошо, не давали создавать моменты у своих ворот. Но в концовке так сложилось, ничего страшного, идем дальше. Играя «шесть на четыре», не так просто следить за всеми. Неправильно сыграли клюшками, не перехватили прострел. Теоретически, я мог предположить, что меня выберут на буллиты. Перед домашней серии на тренировке как раз били буллиты, получалось неплохо. Было очень приятно получить такую возможность, жаль, что не смог его реализовать. Понимал, что Никита Серебряков меня знает. Он предполагал, что я, скорее всего, буду бросать. Получилось убрать его, но он очень здорово сыграл до конца», — передаёт слова Паливко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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