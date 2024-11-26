Защитник «Динамо»: стали целостно играть. Реально помогаем друг другу. Это не просто слова
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев оценил прогресс в игре команды по сравнению с началом регулярного чемпионата КХЛ и оценил достижение рубежа в 100 очков в матче с «Локомотивом» (3:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Готовец, Менелл) – 15:51 (5x5) 2:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 23:40 (5x5) 3:0 Швец-Роговой (Сергеев, Джиошвили) – 32:01 (5x5)
«В сравнении со стартом сезона мы стали более целостно играть. Все вместе. Помогаем друг другу. И я имею в виду, что реально помогаем друг другу, это не просто слова. Везде находимся рядом. Поэтому с нашей стороны и появилась целостная игра.
Знал, что вот-вот должен набрать 100-е очко в КХЛ. Перед играми постоянно же пишется о том, кто и к чему близок. Поэтому, конечно, знал. Приятно, что набрал», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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