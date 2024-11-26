Защитник «Динамо»: стали целостно играть. Реально помогаем друг другу. Это не просто слова

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев оценил прогресс в игре команды по сравнению с началом регулярного чемпионата КХЛ и оценил достижение рубежа в 100 очков в матче с «Локомотивом» (3:0).

«В сравнении со стартом сезона мы стали более целостно играть. Все вместе. Помогаем друг другу. И я имею в виду, что реально помогаем друг другу, это не просто слова. Везде находимся рядом. Поэтому с нашей стороны и появилась целостная игра.

Знал, что вот-вот должен набрать 100-е очко в КХЛ. Перед играми постоянно же пишется о том, кто и к чему близок. Поэтому, конечно, знал. Приятно, что набрал», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.