«Лада» расторгла контракт с защитником Зиятом Пайгиным. Об этом сообщило хоккейное агентство Winners, которое представляет интересы хоккеиста.

«Принято решение о расторжении контракта защитника Зията Пайгина с ХК «Лада» по соглашению сторон. В ближайшее время Зият выйдет на рынок свободных агентов», — сообщается в официальном телеграм-канале агентства.

В текущем сезоне на счету 29-летнего игрока обороны 14 матчей за тольяттинский клуб, в которых Пайгин забил один гол и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-2». Всего в КХЛ на счету защитника 415 матчей и 106 (36+70) набранных очков.