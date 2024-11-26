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«Лада» расторгла контракт с защитником Зиятом Пайгиным

«Лада» расторгла контракт с защитником Зиятом Пайгиным
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«Лада» расторгла контракт с защитником Зиятом Пайгиным. Об этом сообщило хоккейное агентство Winners, которое представляет интересы хоккеиста.

«Принято решение о расторжении контракта защитника Зията Пайгина с ХК «Лада» по соглашению сторон. В ближайшее время Зият выйдет на рынок свободных агентов», — сообщается в официальном телеграм-канале агентства.

В текущем сезоне на счету 29-летнего игрока обороны 14 матчей за тольяттинский клуб, в которых Пайгин забил один гол и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-2». Всего в КХЛ на счету защитника 415 матчей и 106 (36+70) набранных очков.

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