Победный гол Сергачёва в овертайме помог «Юте» обыграть «Монреаль»

В ночь с 26 на 27 ноября в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Юту». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Дилан Гюнтер, Джек Макбэйн и российский защитник Михаил Сергачёв. По итогам встречи у россиянина показатель полезности вырос до «+3».

За гостей забивали Джейден Страбл и Алекс Ньюхук.

В следующем матче «Монреаль» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 28 ноября. «Юта» сыграет на своей арене с «Эдмонтон Ойлерз» 30 ноября.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: