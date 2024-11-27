Победный гол Сергачёва в овертайме помог «Юте» обыграть «Монреаль»
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В ночь с 26 на 27 ноября в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Юту». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 26:23 1:1 Страбл (Кофилд, Савар) – 28:05 2:1 Ньюхук (Дворак, Джекай) – 40:46 2:2 Макбэйн (Кули, Гюнтер) – 44:17 2:3 Сергачёв (Шмальц, Хэйтон) – 64:33
В составе победителей забивали Дилан Гюнтер, Джек Макбэйн и российский защитник Михаил Сергачёв. По итогам встречи у россиянина показатель полезности вырос до «+3».
За гостей забивали Джейден Страбл и Алекс Ньюхук.
В следующем матче «Монреаль» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 28 ноября. «Юта» сыграет на своей арене с «Эдмонтон Ойлерз» 30 ноября.
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