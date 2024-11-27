«Ванкувер» победил в гостях «Бостон», у Никиты Задорова четыре силовых приёма

В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Бостон Брюинз» уступили «Ванкувер Кэнакс» со счётом 0:2.

На 26-й минуте нападающий гостей Джейк Дебраск открыл счёт с передачи Конора Гарланда, реализовав численное преимущество своей команды. За 13 секунд до финальной сирены уже сам Гарланд поразил пустые ворота, установив итоговый результат.

На счету российского защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова четыре силовых приёма, один бросок по воротам и две потери.