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Бостон Брюинз — Ванкувер Кэнакс, результат матча 27 ноября 2024, счет 0:2, НХЛ 2024-2025

«Ванкувер» победил в гостях «Бостон», у Никиты Задорова четыре силовых приёма
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В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Бостон Брюинз» уступили «Ванкувер Кэнакс» со счётом 0:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Дебраск (Гарланд, Хьюз) – 25:53 (pp)     0:2 Гарланд (Зутер) – 59:47    

На 26-й минуте нападающий гостей Джейк Дебраск открыл счёт с передачи Конора Гарланда, реализовав численное преимущество своей команды. За 13 секунд до финальной сирены уже сам Гарланд поразил пустые ворота, установив итоговый результат.

На счету российского защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова четыре силовых приёма, один бросок по воротам и две потери.

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